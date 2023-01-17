Шехалёв Василий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШехалёв Василий Фёдорович

Шехалёв Василий Фёдорович

avatar

Место рождения

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Шехалёв Фёдор

Мать: не указана

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Шехалёв Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Шехалёв Феофан Васильевич

Мать ребёнка: Шехалёва Авдотья Тимофеевна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Шехалёва Авдотья Тимофеевна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Шехалёв Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Шехалёва Авдотья Тимофеевна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шехалёва Авдотья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close