Шехалёв Василий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Шехалёв Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Шехалёв Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Шехалёв Феофан Васильевич
Мать ребёнка: Шехалёва Авдотья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Шехалёва Авдотья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Шехалёв Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Шехалёва Авдотья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно