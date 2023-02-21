Шехалёва Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шехалёва Анна Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Авдотья Феофановна

Отец ребёнка: Шехалёв Феофан Васильевич

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехалёв Феофан Васильевич

Смерть
Неизвестно
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