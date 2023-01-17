Шехалёва (Уставщикова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шехалёва (Уставщикова) Анна Андреевна

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Уставщиков Андрей

Мать: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1870

Сын: Шехалёв Евфимий Феофанович

Отец ребёнка: Шехалёв Феофан Васильевич

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехалёв Феофан Васильевич

Смерть
Неизвестно
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