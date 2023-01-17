Шехалёва (Уставщикова) Анна Андреевна
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Уставщиков Андрей
Мать: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1870
Сын: Шехалёв Евфимий Феофанович
Отец ребёнка: Шехалёв Феофан Васильевич
Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно