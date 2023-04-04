Виллер (Виллер) Лидия Каролина
Место рожденияРоссия
Дата рождения23.10.1878
Дата смерти30.03.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1878
Отец: Виллер Эрих Вениамин
Рождение ребёнка
26.12.1902
Сын: Барто Ростислав
Отец ребёнка: Барто Николай
Рождение ребёнка
04.01.1904
Сын: Барто Павел
Отец ребёнка: Барто Николай
Рождение ребёнка
17.07.1905
Дочь: (Барто) Евгения
Отец ребёнка: Барто Николай
Смерть
30.03.1965
Похороны
Неизвестно