Виллер (Виллер) Лидия Каролина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиллер (Виллер) Лидия Каролина

Виллер (Виллер) Лидия Каролина

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

23.10.1878

Дата смерти

30.03.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1878

Отец: Виллер Эрих Вениамин

Мать: (Фогеллер) Эмма Маргарита

Рождение ребёнка
26.12.1902

Сын: Барто Ростислав

Отец ребёнка: Барто Николай

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.01.1904

Сын: Барто Павел

Отец ребёнка: Барто Николай

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.07.1905

Дочь: (Барто) Евгения

Отец ребёнка: Барто Николай

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.03.1965
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.