Барто Николай
Место рожденияРоссия
Дата рождения04.09.1865
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1865
Отец: Барто Ричард
Мать: Лидия
Россия
Рождение ребёнка
03.03.1891
Сын: Барто Георгий
Мать ребёнка: Лупандина Мария
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.12.1902
Сын: Барто Ростислав
Мать ребёнка: Виллер Лидия Каролина
Рождение ребёнка
04.01.1904
Сын: Барто Павел
Мать ребёнка: Виллер Лидия Каролина
Рождение ребёнка
17.07.1905
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Виллер Лидия Каролина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лупандина Мария
Работа или профессия
Неизвестно
художник, живописец и график, мастер пейзажа.
Смерть
1931
Россия
Похороны
Неизвестно