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Барто Николай

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Место рождения

Россия

Дата рождения

04.09.1865

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1865

Отец: Барто Ричард

Мать: Лидия

Россия
Рождение ребёнка
03.03.1891

Сын: Барто Георгий

Мать ребёнка: Лупандина Мария

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.12.1902

Сын: Барто Ростислав

Мать ребёнка: Виллер Лидия Каролина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.01.1904

Сын: Барто Павел

Мать ребёнка: Виллер Лидия Каролина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.07.1905

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Виллер Лидия Каролина

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лупандина Мария

Работа или профессия
Неизвестно
художник, живописец и график, мастер пейзажа.
Смерть
1931
Россия
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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