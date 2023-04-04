Барто Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барто Павел

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.01.1904

Дата смерти

23.10.1986

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1904

Отец: Барто Николай

Мать: Виллер (Виллер) Лидия Каролина

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виллер (Виллер) Рената

Развод
Неизвестно

Жена: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Развод
Неизвестно

Жена: Барто (Севей) Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барто (Севей) Любовь

Работа или профессия
Неизвестно
детский поэт, орнитолог,
Бракосочетание
1925

Жена: Барто (Волова) Агния

Москва, город федерального значения Москва
Супруг(-а): Андрей Владимирович Щегляев
Развод
1927

Жена: Барто (Волова) Агния

Супруг(-а): Агния Львовна Барто (Волова)
Рождение ребёнка
1927

Сын: Барто Эдгар (Гарик)

Мать ребёнка: Барто (Волова) Агния

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барто (Севей) Любовь

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барто (Севей) Любовь

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барто (Севей) Любовь

Смерть
23.10.1986
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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