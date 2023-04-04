Барто Павел
Место рождения
Дата рождения04.01.1904
Дата смерти23.10.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1904
Отец: Барто Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Виллер (Виллер) Рената
Развод
Неизвестно
Жена: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Развод
Неизвестно
Жена: Барто (Севей) Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барто (Севей) Любовь
Работа или профессия
Неизвестно
детский поэт, орнитолог,
Бракосочетание
1925
Жена: Барто (Волова) Агния
Супруг(-а): Андрей Владимирович Щегляев
Развод
1927
Жена: Барто (Волова) Агния
Супруг(-а): Агния Львовна Барто (Волова)
Рождение ребёнка
1927
Сын: Барто Эдгар (Гарик)
Мать ребёнка: Барто (Волова) Агния
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1937
Смерть
23.10.1986
Похороны
Неизвестно