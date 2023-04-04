Барто (Севей) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барто (Севей) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1890 г.р.

Мать

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Муж

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Севей Василий

Мать: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: Барто Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барто Павел

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барто Павел

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барто Павел

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барто Павел

Смерть
Неизвестно

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