Барто (Севей) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Севей Василий
Мать: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: Барто Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барто Павел
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1934
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1937
Смерть
Неизвестно