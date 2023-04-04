Севей Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севей Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

До 1870 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: Севей Николай

Мать: (Севей Cevey) Луиза Louise

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барто (Севей) Любовь

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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