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Барто (Волова) Агния

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Место рождения

Каунас, Литовская ССР

Дата рождения

17.02.1906

Дата смерти

01.04.1981

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1904 г.р.
1902 г.р.

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1906

Отец: Волов Абрам (Лев)

Мать: Волова (Блох) Мария Сара

Каунас, Литовская ССР
Работа или профессия
Неизвестно
детская поэтесса
Бракосочетание
1925

Муж: Барто Павел

Москва, город федерального значения Москва
Супруг(-а): Андрей Владимирович Щегляев
Развод
1927

Муж: Барто Павел

Супруг(-а): Агния Львовна Барто (Волова)
Рождение ребёнка
1927

Сын: Барто Эдгар (Гарик)

Отец ребёнка: Барто Павел

Бракосочетание
29.06.1929

Муж: Щегляев Андрей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.04.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щегляев Андрей Владимирович

Смерть
01.04.1981
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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