Барто (Волова) Агния
Место рождения
Дата рождения17.02.1906
Дата смерти01.04.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1906
Отец: Волов Абрам (Лев)
Мать: Волова (Блох) Мария Сара
Работа или профессия
Неизвестно
детская поэтесса
Бракосочетание
1925
Муж: Барто Павел
Супруг(-а): Андрей Владимирович Щегляев
Развод
1927
Муж: Барто Павел
Супруг(-а): Агния Львовна Барто (Волова)
Рождение ребёнка
1927
Сын: Барто Эдгар (Гарик)
Отец ребёнка: Барто Павел
Бракосочетание
29.06.1929
Рождение ребёнка
13.04.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щегляев Андрей Владимирович
Смерть
01.04.1981
Похороны
Неизвестно