Щегляев Андрей Владимирович
Место рождения
Дата рождения20.10.1902
Дата смерти27.08.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1902
Отец: Щегляев Владимир
Работа или профессия
Неизвестно
советский инженер, механик и учёный-теплоэнергетик, деятель высшей школы. Доктор технических наук (1948), профессор (1946), член-корреспондент АН СССР (1953)
Образование
С 1921 по 1926
Механический факультет (инженер-механик)
Бракосочетание
29.06.1929
Жена: Барто (Волова) Агния
Рождение ребёнка
13.04.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барто (Волова) Агния
Смерть
27.08.1970
Похороны
Неизвестно