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Щегляев Андрей Владимирович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.10.1902

Дата смерти

27.08.1970

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1860 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1902

Отец: Щегляев Владимир

Мать: Щегляева (Виноградова) Наталья

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
советский инженер, механик и учёный-теплоэнергетик, деятель высшей школы. Доктор технических наук (1948), профессор (1946), член-корреспондент АН СССР (1953)
Образование
С 1921 по 1926
Механический факультет (инженер-механик)
Бракосочетание
29.06.1929

Жена: Барто (Волова) Агния

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.04.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барто (Волова) Агния

Смерть
27.08.1970
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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