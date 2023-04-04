Щегляева (Виноградова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1941
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Виноградов Гавриил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щегляев Владимир
Работа или профессия
Неизвестно
учительница женской гимназии
Рождение ребёнка
23.06.1895
Сын: Щегляев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Щегляев Владимир
Рождение ребёнка
25.08.1896
Сын: Щегляев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Щегляев Владимир
Рождение ребёнка
09.12.1897
Сын: Щегляев Борис Владимирович
Отец ребёнка: Щегляев Владимир
Рождение ребёнка
12.01.1901
Дочь: (Щегляева) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Щегляев Владимир
Рождение ребёнка
20.10.1902
Сын: Щегляев Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Щегляев Владимир
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1941