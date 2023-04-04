Щегляева (Виноградова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щегляева (Виноградова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Виноградов Гавриил

Мать: Виноградова (Кобелева) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щегляев Владимир

Работа или профессия
Неизвестно
учительница женской гимназии
Рождение ребёнка
23.06.1895

Сын: Щегляев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Щегляев Владимир

Рождение ребёнка
25.08.1896

Сын: Щегляев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Щегляев Владимир

Рождение ребёнка
09.12.1897

Сын: Щегляев Борис Владимирович

Отец ребёнка: Щегляев Владимир

Рождение ребёнка
12.01.1901

Дочь: (Щегляева) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Щегляев Владимир

Рождение ребёнка
20.10.1902

Сын: Щегляев Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Щегляев Владимир

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1941

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