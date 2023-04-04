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Щегляев Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

26.02.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Щегляев Сергей

Мать: Надежда Павловна

Рождение ребёнка
23.06.1895

Сын: Щегляев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Щегляева Наталья

Рождение ребёнка
25.08.1896

Сын: Щегляев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Щегляева Наталья

Рождение ребёнка
09.12.1897

Сын: Щегляев Борис Владимирович

Мать ребёнка: Щегляева Наталья

Рождение ребёнка
12.01.1901

Дочь: Елена Владимировна

Мать ребёнка: Щегляева Наталья

Рождение ребёнка
20.10.1902

Сын: Щегляев Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Щегляева Наталья

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щегляева Наталья

Работа или профессия
Неизвестно
Профессор физики, основал ин-т физики МВТУ
Смерть
26.02.1919
Москва, город федерального значения Москва
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