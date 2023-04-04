Щегляев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти26.02.1919
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Щегляев Сергей
Мать: Надежда Павловна
Рождение ребёнка
23.06.1895
Сын: Щегляев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Щегляева Наталья
Рождение ребёнка
25.08.1896
Сын: Щегляев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Щегляева Наталья
Рождение ребёнка
09.12.1897
Сын: Щегляев Борис Владимирович
Мать ребёнка: Щегляева Наталья
Рождение ребёнка
12.01.1901
Дочь: Елена Владимировна
Мать ребёнка: Щегляева Наталья
Рождение ребёнка
20.10.1902
Сын: Щегляев Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Щегляева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щегляева Наталья
Работа или профессия
Неизвестно
Профессор физики, основал ин-т физики МВТУ
Смерть
26.02.1919