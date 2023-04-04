Барто Ростислав
Место рождения
Дата рождения26.12.1902
Дата смерти01.07.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1902
Отец: Барто Николай
Развод
Неизвестно
Жена: (Северцова) Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Северцова) Наталья
Развод
Неизвестно
Жена: (Дусс) Люция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Дусс) Люция
Развод
Неизвестно
Жена: (Каверина) Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Каверина) Екатерина
Рождение ребёнка
03.09.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Дусс) Люция
Смерть
01.07.1974
Похороны
Неизвестно