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Барто Ростислав

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.12.1902

Дата смерти

01.07.1974

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1902 г.р.
1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1902

Отец: Барто Николай

Мать: Виллер (Виллер) Лидия Каролина

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Жена: (Северцова) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Северцова) Наталья

Развод
Неизвестно

Жена: (Дусс) Люция

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дусс) Люция

Развод
Неизвестно

Жена: (Каверина) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Каверина) Екатерина

Рождение ребёнка
03.09.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Дусс) Люция

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.07.1974
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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