(Севрюгина) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Севрюгин Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Нелидова Лидия
Отец ребёнка: Барто Ричард
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.09.1865
Сын: Барто Николай
Отец ребёнка: Барто Ричард
Россия
Смерть
Неизвестно