(Севрюгина) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Севрюгина) Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Севрюгин Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Нелидова Лидия

Отец ребёнка: Барто Ричард

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.09.1865

Сын: Барто Николай

Отец ребёнка: Барто Ричард

Россия
Смерть
Неизвестно
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