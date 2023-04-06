Нелидова (Барто) Лидия
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти1929
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Барто Ричард
Мать: Лидия
Образование
По 1884
Московское театральное училище
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Лупандина Лидия
Отец ребёнка: Лупандин Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лупандин Дмитрий
Отец ребёнка: Лупандин Константин Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
артистка балета и педагог, солистка московской труппы Императорских театров; автор статей по теории танца
Смерть
1929