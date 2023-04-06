Нелидова (Барто) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нелидова (Барто) Лидия

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1863

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Барто Ричард

Мать: Лидия

Москва, город федерального значения Москва
Образование
По 1884
Московское театральное училище
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Лупандина Лидия

Отец ребёнка: Лупандин Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лупандин Дмитрий

Отец ребёнка: Лупандин Константин Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лупандин Константин Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
артистка балета и педагог, солистка московской труппы Императорских театров; автор статей по теории танца
Смерть
1929
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