Лупандин Константин Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Лупандин Константин Дмитриевич

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился Неизвестно

Супруги
Нелидова (Барто) Лидия1863 г.р.
Дети
Лупандина (Барто) Лидия1888 г.р.
Лупандин ДмитрийНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лупандин Дмитрий

Мать ребёнка: Нелидова (Барто) Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нелидова (Барто) Лидия

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Лупандина (Барто) Лидия

Мать ребёнка: Нелидова (Барто) Лидия

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