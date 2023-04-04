Лупандин Константин Дмитриевич
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Нелидова (Барто) Лидия1863 г.р.
Дети
Лупандина (Барто) Лидия1888 г.р.
Лупандин ДмитрийНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лупандин Дмитрий
Мать ребёнка: Нелидова (Барто) Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нелидова (Барто) Лидия
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Лупандина (Барто) Лидия
Мать ребёнка: Нелидова (Барто) Лидия