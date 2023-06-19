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Барто Георгий

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

03.03.1891

Дата смерти

07.10.1932

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Жена

1903 г.р.

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1891

Отец: Барто Николай

Мать: Лупандина Мария

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.04.1925

Дочь: Фрэз Светлана

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
04.06.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
04.06.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
07.10.1932
Москва, город федерального значения Москва