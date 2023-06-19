Барто Георгий
Место рождения
Дата рождения03.03.1891
Дата смерти07.10.1932
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1891
Отец: Барто Николай
Мать: Лупандина Мария
Рождение ребёнка
02.04.1925
Дочь: Фрэз Светлана
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
04.06.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
04.06.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
07.10.1932
Москва, город федерального значения Москва