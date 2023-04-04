(Каверина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1903
Дата смерти07.10.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1903
Отец: Каверин Василий
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
02.04.1925
Дочь: Фрэз Светлана
Отец ребёнка: Барто Георгий
Рождение ребёнка
04.06.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барто Георгий
Рождение ребёнка
04.06.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барто Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барто Георгий
Смерть
07.10.1932