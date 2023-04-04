(Каверина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Каверина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1903

Дата смерти

07.10.1932

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

Муж

1891 г.р.

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1903

Отец: Каверин Василий

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
02.04.1925

Дочь: Фрэз Светлана

Отец ребёнка: Барто Георгий

Рождение ребёнка
04.06.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барто Георгий

Рождение ребёнка
04.06.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барто Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барто Георгий

Смерть
07.10.1932
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