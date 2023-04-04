(Фогеллер) Эмма Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фогеллер) Эмма Маргарита

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.03.1852

Дата смерти

22.08.1922

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1852

Отец: Фогеллер Александр

Мать: (Вейнгольд) Эмма Каролина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.10.1878

Дочь: Виллер (Виллер) Лидия Каролина

Отец ребёнка: Виллер Эрих Вениамин

Рождение ребёнка
23.10.1878

Сын: Виллер Александр Бруно

Отец ребёнка: Виллер Эрих Вениамин

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.06.1880

Сын: Виллер Николай-Александр

Отец ребёнка: Виллер Эрих Вениамин

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.03.1882

Дочь: (Виллер) Женни Эмма

Отец ребёнка: Виллер Эрих Вениамин

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.01.1884

Сын: Виллер Леонид Альфред

Отец ребёнка: Виллер Эрих Вениамин

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.08.1885

Сын: Виллер Роберт Эдуард

Отец ребёнка: Виллер Эрих Вениамин

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.10.1887

Сын: Виллер Бернгард Эдмунд

Отец ребёнка: Виллер Эрих Вениамин

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.08.1922
Москва, город федерального значения Москва

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