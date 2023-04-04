(Фогеллер) Эмма Маргарита
Место рождения
Дата рождения11.03.1852
Дата смерти22.08.1922
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1852
Отец: Фогеллер Александр
Рождение ребёнка
23.10.1878
Дочь: Виллер (Виллер) Лидия Каролина
Отец ребёнка: Виллер Эрих Вениамин
Рождение ребёнка
23.10.1878
Отец ребёнка: Виллер Эрих Вениамин
Рождение ребёнка
18.06.1880
Отец ребёнка: Виллер Эрих Вениамин
Рождение ребёнка
13.03.1882
Дочь: (Виллер) Женни Эмма
Отец ребёнка: Виллер Эрих Вениамин
Рождение ребёнка
19.01.1884
Отец ребёнка: Виллер Эрих Вениамин
Рождение ребёнка
11.08.1885
Сын: Виллер Роберт Эдуард
Отец ребёнка: Виллер Эрих Вениамин
Рождение ребёнка
28.10.1887
Отец ребёнка: Виллер Эрих Вениамин
Смерть
22.08.1922