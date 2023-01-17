Накоренко Григорий Андрианович
Место рождения
Дата рождения24.01.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1879
Рождение ребёнка
11.05.1902
Сын: Накоренко Кирилл Григорьевич
Мать ребёнка: Накоренко Евдокия Дементьевна
Рождение ребёнка
09.11.1903
Сын: Накорёнок Порфирий Григорьевич
Мать ребёнка: Накоренко Евдокия Дементьевна
Рождение ребёнка
19.01.1905
Дочь: Колот Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Накоренко Евдокия Дементьевна
Рождение ребёнка
16.05.1907
Сын: Накоренко Феодосий Григорьевич
Мать ребёнка: Накоренко Евдокия Дементьевна
Рождение ребёнка
15.11.1908
Дочь: Пастушенко Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Накоренко Евдокия Дементьевна
Рождение ребёнка
25.01.1911
Сын: Накорёнок Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Накоренко Евдокия Дементьевна
Рождение ребёнка
28.04.1913
Сын: Накарёнок Семён Григорьевич
Мать ребёнка: Накоренко Евдокия Дементьевна
Рождение ребёнка
08.04.1915
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Накоренко Евдокия Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно