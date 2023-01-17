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Накоренко Григорий Андрианович

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Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

24.01.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1879

Отец: Накоренко Андриан Андреевич

Мать: Накоренко Матрена Никифоровна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
11.05.1902

Сын: Накоренко Кирилл Григорьевич

Мать ребёнка: Накоренко Евдокия Дементьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.11.1903

Сын: Накорёнок Порфирий Григорьевич

Мать ребёнка: Накоренко Евдокия Дементьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.01.1905

Дочь: Колот Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Накоренко Евдокия Дементьевна

Рождение ребёнка
16.05.1907

Сын: Накоренко Феодосий Григорьевич

Мать ребёнка: Накоренко Евдокия Дементьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.11.1908

Дочь: Пастушенко Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Накоренко Евдокия Дементьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.01.1911

Сын: Накорёнок Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Накоренко Евдокия Дементьевна

Рождение ребёнка
28.04.1913

Сын: Накарёнок Семён Григорьевич

Мать ребёнка: Накоренко Евдокия Дементьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.04.1915

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Накоренко Евдокия Дементьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Накоренко Евдокия Дементьевна

Смерть
Неизвестно
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