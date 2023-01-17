Пастушенко (Накоренко) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастушенко (Накоренко) Анна Григорьевна

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

15.11.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1908

Отец: Накоренко Григорий Андрианович

Мать: Накоренко Евдокия Дементьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пастушенко Степан Антонович

Рождение ребёнка
15.07.1931

Сын: Пастушенко Николай Степанович

Отец ребёнка: Пастушенко Степан Антонович

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пастушенко Степан Антонович

Рождение ребёнка
13.09.1941

Сын: Пастушенко Владимир Степанович

Отец ребёнка: Пастушенко Степан Антонович

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пастушенко Степан Антонович

Смерть
Неизвестно
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