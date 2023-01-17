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Пастушенко Степан Антонович

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

19.12.1905

Дата смерти

01.09.1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1905

Отец: Пастушенко Антон Иванович

Мать: не указана

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пастушенко Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
15.07.1931

Сын: Пастушенко Николай Степанович

Мать ребёнка: Пастушенко Анна Григорьевна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пастушенко Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
13.09.1941

Сын: Пастушенко Владимир Степанович

Мать ребёнка: Пастушенко Анна Григорьевна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пастушенко Анна Григорьевна

Смерть
01.09.1977
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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