Пастушенко Антон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пастушенко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1905
Сын: Пастушенко Степан Антонович
Мать ребёнка: не указана
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно