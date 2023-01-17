Пастушенко Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПастушенко Антон Иванович

Пастушенко Антон Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пастушенко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1905

Сын: Пастушенко Степан Антонович

Мать ребёнка: не указана

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close