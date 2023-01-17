Колот (Накоренко) Ксения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот (Накоренко) Ксения Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1905

Отец: Накоренко Григорий Андрианович

Мать: Накоренко Евдокия Дементьевна

Бракосочетание
24.01.1923

Муж: Колот Захар Иванович

Суслово, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Сусловский волостной исполком
Рождение ребёнка
01.08.1924

Дочь: Греченко Екатерина Захаровна

Отец ребёнка: Колот Захар Иванович

Рождение ребёнка
27.12.1926

Дочь: Дубинина Любовь Захаровна

Отец ребёнка: Колот Захар Иванович

СССР
Рождение ребёнка
18.10.1928

Дочь: Шешина Валентина Захаровна

Отец ребёнка: Колот Захар Иванович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Колот Виталий Захарович

Отец ребёнка: Колот Захар Иванович

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Тайгинское кладбище
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