Греченко (Колот) Екатерина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1924
Дата смерти08.07.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1924
Отец: Колот Захар Иванович
Мать: Колот Ксения Григорьевна
Бракосочетание
14.12.1950
Рождение ребёнка
03.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Греченко Александр Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Греченко Александр Ефимович
Смерть
08.07.1998