Греченко (Колот) Екатерина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Греченко (Колот) Екатерина Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1924

Дата смерти

08.07.1998

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1924

Отец: Колот Захар Иванович

Мать: Колот Ксения Григорьевна

Бракосочетание
14.12.1950

Муж: Греченко Александр Ефимович

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Греченко Александр Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Греченко Александр Ефимович

Смерть
08.07.1998
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
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