Греченко Александр Ефимович
Место рождения
Дата рождения29.08.1929
Дата смерти14.08.1984
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1929
Отец: Греченко Ефим Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
14.12.1950
Рождение ребёнка
03.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Греченко Екатерина Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Греченко Екатерина Захаровна
Смерть
14.08.1984