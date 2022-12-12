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Греченко Александр Ефимович

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Место рождения

Балахнино, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

29.08.1929

Дата смерти

14.08.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1929

Отец: Греченко Ефим Григорьевич

Мать: не указана

Балахнино, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
14.12.1950

Жена: Греченко Екатерина Захаровна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Греченко Екатерина Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Греченко Екатерина Захаровна

Смерть
14.08.1984
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
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