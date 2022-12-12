Греченко Ефим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Греченко Василий Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Красноселка, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.08.1929
Сын: Греченко Александр Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Балахнино, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно