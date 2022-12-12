Греченко Ефим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Греченко Ефим Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Греченко Василий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Красноселка, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.08.1929

Сын: Греченко Александр Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Балахнино, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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