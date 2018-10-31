Шешина (Колот) Валентина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шешина (Колот) Валентина Захаровна

Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

18.10.1928

Дата смерти

31.10.2018

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
18.10.1928

Отец: Колот Захар Иванович

Мать: Колот Ксения Григорьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
16.10.1958

Муж: Шешин ?

Рождение ребёнка
25.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шешин ?

Смерть
31.10.2018
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
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