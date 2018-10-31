Шешина (Колот) Валентина Захаровна
Место рождения
Дата рождения18.10.1928
Дата смерти31.10.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1928
Отец: Колот Захар Иванович
Мать: Колот Ксения Григорьевна
Бракосочетание
16.10.1958
Муж: Шешин ?
Рождение ребёнка
25.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шешин ?
Смерть
31.10.2018
Похороны
Неизвестно