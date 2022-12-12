Накорёнок Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНакорёнок Василий Григорьевич

Накорёнок Василий Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1911

Дата смерти

04.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1911

Отец: Накоренко Григорий Андрианович

Мать: Накоренко Евдокия Дементьевна

Рождение ребёнка
19.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Накорёнок Анастасия Макаровна

Рождение ребёнка
15.04.1945

Сын: Накорёнок Николай Васильевич

Мать ребёнка: Накорёнок Анастасия Макаровна

Рождение ребёнка
28.02.1952

Сын: Накорёнок Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Накорёнок Анастасия Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Накорёнок Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Накорёнок Анастасия Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Накорёнок Анастасия Макаровна

Смерть
04.06.1988
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close