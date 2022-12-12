Накорёнок Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1911
Дата смерти04.06.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1911
Рождение ребёнка
19.08.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Накорёнок Анастасия Макаровна
Рождение ребёнка
15.04.1945
Сын: Накорёнок Николай Васильевич
Мать ребёнка: Накорёнок Анастасия Макаровна
Рождение ребёнка
28.02.1952
Сын: Накорёнок Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Накорёнок Анастасия Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Накорёнок Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Накорёнок Анастасия Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.1988
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область