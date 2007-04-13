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Накорёнок Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1945

Дата смерти

13.04.2007

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1945

Отец: Накорёнок Василий Григорьевич

Мать: Накорёнок Анастасия Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
г.Новосибирск, ул.Блюхера
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
13.04.2007
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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