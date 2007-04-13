Накорёнок Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1945
Дата смерти13.04.2007
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
г.Новосибирск, ул.Блюхера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
13.04.2007