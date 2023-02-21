Накорёнок Анастасия Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Накорёнок Анастасия Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Накорёнок Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
15.04.1945

Сын: Накорёнок Николай Васильевич

Отец ребёнка: Накорёнок Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
28.02.1952

Сын: Накорёнок Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Накорёнок Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Накорёнок Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Накорёнок Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Накорёнок Василий Григорьевич

Смерть
2000
Томск, город Томск, Томская область
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