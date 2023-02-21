Накорёнок Анастасия Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Накорёнок Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
15.04.1945
Сын: Накорёнок Николай Васильевич
Отец ребёнка: Накорёнок Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
28.02.1952
Сын: Накорёнок Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Накорёнок Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Накорёнок Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Накорёнок Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000
Томск, город Томск, Томская область