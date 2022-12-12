Накоренко Матрена Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Накоренко Матрена Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1869

Сын: Накоренко Максим Андрианович

Отец ребёнка: Накоренко Андриан Андреевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
24.09.1871

Сын: Накоренко Иван Андрианович

Отец ребёнка: Накоренко Андриан Андреевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
28.03.1874

Дочь: Мария Андриановна

Отец ребёнка: Накоренко Андриан Андреевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
24.07.1876

Сын: Накоренко Макар Андрианович

Отец ребёнка: Накоренко Андриан Андреевич

неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1879

Сын: Накоренко Григорий Андрианович

Отец ребёнка: Накоренко Андриан Андреевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Накоренко Андриан Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мисюра Елена Андриановна

Отец ребёнка: Накоренко Андриан Андреевич

Смерть
Неизвестно
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