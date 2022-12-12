Накоренко Матрена Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1869
Сын: Накоренко Максим Андрианович
Отец ребёнка: Накоренко Андриан Андреевич
Рождение ребёнка
24.09.1871
Сын: Накоренко Иван Андрианович
Отец ребёнка: Накоренко Андриан Андреевич
Рождение ребёнка
28.03.1874
Дочь: Мария Андриановна
Отец ребёнка: Накоренко Андриан Андреевич
Рождение ребёнка
24.07.1876
Сын: Накоренко Макар Андрианович
Отец ребёнка: Накоренко Андриан Андреевич
неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1879
Сын: Накоренко Григорий Андрианович
Отец ребёнка: Накоренко Андриан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мисюра Елена Андриановна
Отец ребёнка: Накоренко Андриан Андреевич
Смерть
Неизвестно