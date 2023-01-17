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Накоренко Иван Андрианович

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Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

24.09.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1871

Отец: Накоренко Андриан Андреевич

Мать: Накоренко Матрена Никифоровна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
14.03.1897

Сын: Накоренко Никифор Иванович

Мать ребёнка: Накоренко Фёкла Гаврииловна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.11.1898

Дочь: Никитенко Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Накоренко Фёкла Гаврииловна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.09.1900

Сын: Накоренко Захар Иванович

Мать ребёнка: Накоренко Фёкла Гаврииловна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.09.1902

Сын: Накоренко Трофим Иванович

Мать ребёнка: Накоренко Фёкла Гаврииловна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.05.1904

Сын: Накоренко Елена Ивановна

Мать ребёнка: Накоренко Фёкла Гаврииловна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.03.1906

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Накоренко Фёкла Гаврииловна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.02.1907

Дочь: Домникия Ивановна

Мать ребёнка: Накоренко Фёкла Гаврииловна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.11.1909

Сын: Накоренко Пётр Иванович

Мать ребёнка: Накоренко Фёкла Гаврииловна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.11.1911

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Накоренко Фёкла Гаврииловна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Накоренко Фёкла Гаврииловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Накоренко Игнат Иванович

Мать ребёнка: Накоренко Фёкла Гаврииловна

Смерть
Неизвестно
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