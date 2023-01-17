Накоренко Иван Андрианович
Место рождения
Дата рождения24.09.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1871
Рождение ребёнка
14.03.1897
Сын: Накоренко Никифор Иванович
Мать ребёнка: Накоренко Фёкла Гаврииловна
Рождение ребёнка
01.11.1898
Дочь: Никитенко Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Накоренко Фёкла Гаврииловна
Рождение ребёнка
04.09.1900
Мать ребёнка: Накоренко Фёкла Гаврииловна
Рождение ребёнка
18.09.1902
Сын: Накоренко Трофим Иванович
Мать ребёнка: Накоренко Фёкла Гаврииловна
Рождение ребёнка
09.05.1904
Мать ребёнка: Накоренко Фёкла Гаврииловна
Рождение ребёнка
01.03.1906
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Накоренко Фёкла Гаврииловна
Рождение ребёнка
27.02.1907
Дочь: Домникия Ивановна
Мать ребёнка: Накоренко Фёкла Гаврииловна
Рождение ребёнка
18.11.1909
Мать ребёнка: Накоренко Фёкла Гаврииловна
Рождение ребёнка
14.11.1911
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Накоренко Фёкла Гаврииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Накоренко Фёкла Гаврииловна
Смерть
Неизвестно