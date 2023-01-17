Накоренко Андриан Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.08.1898
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.1869
Сын: Накоренко Максим Андрианович
Мать ребёнка: Накоренко Матрена Никифоровна
Рождение ребёнка
24.09.1871
Сын: Накоренко Иван Андрианович
Мать ребёнка: Накоренко Матрена Никифоровна
Рождение ребёнка
28.03.1874
Дочь: Мария Андриановна
Мать ребёнка: Накоренко Матрена Никифоровна
Рождение ребёнка
24.07.1876
Сын: Накоренко Макар Андрианович
Мать ребёнка: Накоренко Матрена Никифоровна
неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1879
Сын: Накоренко Григорий Андрианович
Мать ребёнка: Накоренко Матрена Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мисюра Елена Андриановна
Мать ребёнка: Накоренко Матрена Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.08.1898
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область