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Накоренко Андриан Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.08.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Накоренко Андрей Симонович

Мать: Накоренко София Кирилловна

Рождение ребёнка
12.08.1869

Сын: Накоренко Максим Андрианович

Мать ребёнка: Накоренко Матрена Никифоровна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
24.09.1871

Сын: Накоренко Иван Андрианович

Мать ребёнка: Накоренко Матрена Никифоровна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
28.03.1874

Дочь: Мария Андриановна

Мать ребёнка: Накоренко Матрена Никифоровна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
24.07.1876

Сын: Накоренко Макар Андрианович

Мать ребёнка: Накоренко Матрена Никифоровна

неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1879

Сын: Накоренко Григорий Андрианович

Мать ребёнка: Накоренко Матрена Никифоровна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мисюра Елена Андриановна

Мать ребёнка: Накоренко Матрена Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Накоренко Матрена Никифоровна

Смерть
18.08.1898
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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