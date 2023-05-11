НакАрёнок Семён Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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НакАрёнок Семён Григорьевич

Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

28.04.1913

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1913

Отец: Накоренко Григорий Андрианович

Мать: Накоренко Евдокия Дементьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Накарёнок Сергей Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Накарёнок Герман Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1991
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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