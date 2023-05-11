НакАрёнок Семён Григорьевич
Место рождения
Дата рождения28.04.1913
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Накарёнок Сергей Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Накарёнок Герман Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1991
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область