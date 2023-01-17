НакАрёнок Герман Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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НакАрёнок Герман Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Накарёнок Семён Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Накарёнок ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Накарёнок ?

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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