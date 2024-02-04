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Михаил Федоров

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.

Отец: Федор Иванов

Мать: Евдокия Прокопьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Мартынова

Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Агафья Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Мартынова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1796 ст.

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Мартынова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.01.1799 ст.

Дочь: Татьяна Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Мартынова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.10.1801 ст.

Сын: Савва Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Мартынова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: Прасковья Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Мартынова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.04.1807 ст.

Сын: Семен Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Мартынова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.03.1811 ст.

Сын: Ипатий Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Мартынова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Мартынова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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