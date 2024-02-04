Михаил Федоров
Место рождения
Дата рождения1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.
Отец: Федор Иванов
Мать: Евдокия Прокопьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Мартынова
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Агафья Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Мартынова
Рождение ребёнка
1796 ст.
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Мартынова
Рождение ребёнка
12.01.1799 ст.
Дочь: Татьяна Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Мартынова
Рождение ребёнка
01.10.1801 ст.
Сын: Савва Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Мартынова
Рождение ребёнка
1803 ст.
Дочь: Прасковья Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Мартынова
Рождение ребёнка
17.04.1807 ст.
Сын: Семен Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Мартынова
Рождение ребёнка
31.03.1811 ст.
Сын: Ипатий Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Мартынова
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Мартынова
Смерть
Неизвестно