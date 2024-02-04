Прасковья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.
Отец: Михаил Федоров
Мать: Евдокия Мартынова
Бракосочетание
24.10.1820 ст.
Муж: Родион Петров
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.11.1826 ст.
Сын: Петр Родионов
Отец ребёнка: Родион Петров
Рождение ребёнка
28.07.1830 ст.
Сын: Евстигней Родионов
Отец ребёнка: Родион Петров
Рождение ребёнка
20.11.1832 ст.
Сын: Степан Родионов
Отец ребёнка: Родион Петров
Рождение ребёнка
24.03.1835 ст.
Дочь: Матрена Родионова
Отец ребёнка: Родион Петров
Рождение ребёнка
10.05.1837 ст.
Сын: Петр Родионов
Отец ребёнка: Родион Петров
Рождение ребёнка
01.01.1841 ст.
Дочь: Анастасия Родионова
Отец ребёнка: Родион Петров
Смерть
Неизвестно