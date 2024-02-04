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Прасковья Михайлова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.

Отец: Михаил Федоров

Мать: Евдокия Мартынова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
24.10.1820 ст.

Муж: Родион Петров

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.11.1826 ст.

Сын: Петр Родионов

Отец ребёнка: Родион Петров

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.07.1830 ст.

Сын: Евстигней Родионов

Отец ребёнка: Родион Петров

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.11.1832 ст.

Сын: Степан Родионов

Отец ребёнка: Родион Петров

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.03.1835 ст.

Дочь: Матрена Родионова

Отец ребёнка: Родион Петров

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.05.1837 ст.

Сын: Петр Родионов

Отец ребёнка: Родион Петров

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1841 ст.

Дочь: Анастасия Родионова

Отец ребёнка: Родион Петров

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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