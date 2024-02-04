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Евдокия Мартынова

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1778 ст.

Дата смерти

01.01.1854 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Федоров

Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Агафья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1796 ст.

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.01.1799 ст.

Дочь: Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.10.1801 ст.

Сын: Савва Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: Прасковья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.04.1807 ст.

Сын: Семен Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.03.1811 ст.

Сын: Ипатий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
01.01.1854 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости

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