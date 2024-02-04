Евдокия Мартынова
Место рождения
Дата рождения1778 ст.
Дата смерти01.01.1854 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Федоров
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Агафья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Рождение ребёнка
1796 ст.
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Рождение ребёнка
12.01.1799 ст.
Дочь: Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Рождение ребёнка
01.10.1801 ст.
Сын: Савва Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Рождение ребёнка
1803 ст.
Дочь: Прасковья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Рождение ребёнка
17.04.1807 ст.
Сын: Семен Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Рождение ребёнка
31.03.1811 ст.
Сын: Ипатий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Смерть
01.01.1854 ст.
От старости