Семен Михайлов
Место рождения
Дата рождения17.04.1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1807 ст.
Отец: Михаил Федоров
Мать: Евдокия Мартынова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Никифорова
Бракосочетание
10.11.1820 ст.
Жена: Василиса Ефимова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.05.1825 ст.
Сын: Игнат Семенов
Мать ребёнка: Василиса Ефимова
Рождение ребёнка
28.09.1829 ст.
Мать ребёнка: Василиса Ефимова
Рождение ребёнка
10.01.1832 ст.
Сын: Григорий Семенов
Мать ребёнка: Василиса Ефимова
Рождение ребёнка
18.04.1834 ст.
Дочь: Ирина Семенова
Мать ребёнка: Василиса Ефимова
Рождение ребёнка
06.05.1836 ст.
Дочь: Пелагея Семенова
Мать ребёнка: Василиса Ефимова
Рождение ребёнка
08.01.1839 ст.
Мать ребёнка: Василиса Ефимова
Рождение ребёнка
22.04.1841 ст.
Сын: Яков Семенов
Мать ребёнка: Василиса Ефимова
Рождение ребёнка
10.01.1843 ст.
Сын: Игнат Семенов
Мать ребёнка: Василиса Ефимова
Рождение ребёнка
08.06.1845 ст.
Сын: Елисей Семенов
Мать ребёнка: Василиса Ефимова
Рождение ребёнка
06.03.1851 ст.
Дочь: Евдокия Семенова
Мать ребёнка: Ирина Никифорова
Рождение ребёнка
06.03.1851 ст.
Мать ребёнка: Ирина Никифорова
Смерть
Неизвестно