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Семен Михайлов

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

17.04.1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1807 ст.

Отец: Михаил Федоров

Мать: Евдокия Мартынова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Никифорова

Бракосочетание
10.11.1820 ст.

Жена: Василиса Ефимова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.05.1825 ст.

Сын: Игнат Семенов

Мать ребёнка: Василиса Ефимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.09.1829 ст.

Сын: Дроздов Андрей Семенов

Мать ребёнка: Василиса Ефимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.01.1832 ст.

Сын: Григорий Семенов

Мать ребёнка: Василиса Ефимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.04.1834 ст.

Дочь: Ирина Семенова

Мать ребёнка: Василиса Ефимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.05.1836 ст.

Дочь: Пелагея Семенова

Мать ребёнка: Василиса Ефимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.01.1839 ст.

Сын: Дроздов Афанасий Семенов

Мать ребёнка: Василиса Ефимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.04.1841 ст.

Сын: Яков Семенов

Мать ребёнка: Василиса Ефимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.01.1843 ст.

Сын: Игнат Семенов

Мать ребёнка: Василиса Ефимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.06.1845 ст.

Сын: Елисей Семенов

Мать ребёнка: Василиса Ефимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.03.1851 ст.

Дочь: Евдокия Семенова

Мать ребёнка: Ирина Никифорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.03.1851 ст.

Сын: Дроздов Никифор Семенов

Мать ребёнка: Ирина Никифорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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