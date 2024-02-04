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Мария Михайлова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.

Отец: Михаил Федоров

Мать: Евдокия Мартынова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
04.05.1817 ст.

Муж: Игнат Антонов

Рождение ребёнка
01.04.1822 ст.

Сын: Родион Игнатов

Отец ребёнка: Игнат Антонов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.03.1826 ст.

Дочь: Евдокия Игнатова

Отец ребёнка: Игнат Антонов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.03.1828 ст.

Сын: Иван Игнатов

Отец ребёнка: Игнат Антонов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.06.1829 ст.

Сын: Федот Игнатов

Отец ребёнка: Игнат Антонов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.08.1830 ст.

Сын: Демид Игнатов

Отец ребёнка: Игнат Антонов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.11.1832 ст.

Дочь: Матрена Игнатова

Отец ребёнка: Игнат Антонов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.03.1835 ст.

Дочь: Евдокия Игнатова

Отец ребёнка: Игнат Антонов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.10.1836 ст.

Сын: Иона Игнатов

Отец ребёнка: Игнат Антонов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.02.1838 ст.

Дочь: Агафья Игнатова

Отец ребёнка: Игнат Антонов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.07.1839 ст.

Дочь: Марфа Игнатова

Отец ребёнка: Игнат Антонов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.05.1841 ст.

Дочь: Мавра Игнатова

Отец ребёнка: Игнат Антонов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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