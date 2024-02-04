Мария Михайлова
Место рождения
Дата рождения1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.
Отец: Михаил Федоров
Мать: Евдокия Мартынова
Бракосочетание
04.05.1817 ст.
Муж: Игнат Антонов
Рождение ребёнка
01.04.1822 ст.
Сын: Родион Игнатов
Отец ребёнка: Игнат Антонов
Рождение ребёнка
04.03.1826 ст.
Дочь: Евдокия Игнатова
Отец ребёнка: Игнат Антонов
Рождение ребёнка
24.03.1828 ст.
Сын: Иван Игнатов
Отец ребёнка: Игнат Антонов
Рождение ребёнка
02.06.1829 ст.
Сын: Федот Игнатов
Отец ребёнка: Игнат Антонов
Рождение ребёнка
08.08.1830 ст.
Сын: Демид Игнатов
Отец ребёнка: Игнат Антонов
Рождение ребёнка
02.11.1832 ст.
Дочь: Матрена Игнатова
Отец ребёнка: Игнат Антонов
Рождение ребёнка
01.03.1835 ст.
Дочь: Евдокия Игнатова
Отец ребёнка: Игнат Антонов
Рождение ребёнка
29.10.1836 ст.
Сын: Иона Игнатов
Отец ребёнка: Игнат Антонов
Рождение ребёнка
10.02.1838 ст.
Дочь: Агафья Игнатова
Отец ребёнка: Игнат Антонов
Рождение ребёнка
01.07.1839 ст.
Дочь: Марфа Игнатова
Отец ребёнка: Игнат Антонов
Рождение ребёнка
06.05.1841 ст.
Дочь: Мавра Игнатова
Отец ребёнка: Игнат Антонов
Смерть
Неизвестно