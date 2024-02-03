Евдокия Прокопьева
Место рождения
Дата рождения1742 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Иванов
Взята в деревне Федоркиной, из крестьян помещика Федора Васильева сына Кобякова
Рождение ребёнка
1765 ст.
Дочь: Мавра Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
1767 ст.
Дочь: Мария Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
16.05.1771 ст.
Дочь: Ирина Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
31.03.1773 ст.
Сын: Иван Федоров
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
1777 ст.
Сын: Михаил Федоров
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
1782 ст.
Дочь: Ефимия Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
Смерть
Неизвестно