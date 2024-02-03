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Евдокия Прокопьева

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1742 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Иванов

Взята в деревне Федоркиной, из крестьян помещика Федора Васильева сына Кобякова
Рождение ребёнка
1765 ст.

Дочь: Мавра Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1767 ст.

Дочь: Мария Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.05.1771 ст.

Дочь: Ирина Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.03.1773 ст.

Сын: Иван Федоров

Отец ребёнка: Федор Иванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1777 ст.

Сын: Михаил Федоров

Отец ребёнка: Федор Иванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1782 ст.

Дочь: Ефимия Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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