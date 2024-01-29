Егоров Константин Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1903
Дата смерти09.01.1961
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1903
Отец: Егоров Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
25.03.1928
Сын: Егоров Николай Константинович
Мать ребёнка: Егорова (Завалишена) Наталья Александровна
Рождение ребёнка
10.04.1929
Дочь: Новожилова Майя Константиновна
Мать ребёнка: Егорова (Завалишена) Наталья Александровна
Рождение ребёнка
05.07.1936
Дочь: Егорова Галина Константиновна
Мать ребёнка: Егорова (Завалишена) Наталья Александровна
Рождение ребёнка
24.05.1938
Дочь: Андреева (Егорова) Валентина Константиновна
Мать ребёнка: Егорова (Завалишена) Наталья Александровна
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
12.04.1947
Сын: Егоров Сергей Константинович
Мать ребёнка: Егорова (Завалишена) Наталья Александровна
Смерть
09.01.1961
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область