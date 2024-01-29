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Егоров Константин Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1903

Дата смерти

09.01.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1903

Отец: Егоров Фёдор Иванович

Мать: Егорова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
25.03.1928

Сын: Егоров Николай Константинович

Мать ребёнка: Егорова (Завалишена) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
10.04.1929

Дочь: Новожилова Майя Константиновна

Мать ребёнка: Егорова (Завалишена) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
05.07.1936

Дочь: Егорова Галина Константиновна

Мать ребёнка: Егорова (Завалишена) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
24.05.1938

Дочь: Андреева (Егорова) Валентина Константиновна

Мать ребёнка: Егорова (Завалишена) Наталья Александровна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
12.04.1947

Сын: Егоров Сергей Константинович

Мать ребёнка: Егорова (Завалишена) Наталья Александровна

Смерть
09.01.1961
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

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