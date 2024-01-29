Егорова (Завалишена) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Завалишена) Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1902

Дата смерти

07.10.1956

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1902

Отец: Завалишен Александр

Мать: Завалишена Татьяна

Рождение ребёнка
25.03.1928

Сын: Егоров Николай Константинович

Отец ребёнка: Егоров Константин Фёдорович

Рождение ребёнка
10.04.1929

Дочь: Новожилова Майя Константиновна

Отец ребёнка: Егоров Константин Фёдорович

Рождение ребёнка
05.07.1936

Дочь: Егорова Галина Константиновна

Отец ребёнка: Егоров Константин Фёдорович

Рождение ребёнка
24.05.1938

Дочь: Андреева (Егорова) Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Егоров Константин Фёдорович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
12.04.1947

Сын: Егоров Сергей Константинович

Отец ребёнка: Егоров Константин Фёдорович

Смерть
07.10.1956

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