Егорова (Завалишена) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1902
Дата смерти07.10.1956
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1902
Отец: Завалишен Александр
Мать: Завалишена Татьяна
Рождение ребёнка
25.03.1928
Сын: Егоров Николай Константинович
Отец ребёнка: Егоров Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
10.04.1929
Дочь: Новожилова Майя Константиновна
Отец ребёнка: Егоров Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
05.07.1936
Дочь: Егорова Галина Константиновна
Отец ребёнка: Егоров Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
24.05.1938
Дочь: Андреева (Егорова) Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Егоров Константин Фёдорович
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
12.04.1947
Сын: Егоров Сергей Константинович
Отец ребёнка: Егоров Константин Фёдорович
Смерть
07.10.1956