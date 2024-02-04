Завалишена Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завалишен Николай Александрович
Отец ребёнка: Завалишен Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завалишен Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Завалишен Александр
Рождение ребёнка
08.09.1902
Дочь: Егорова (Завалишена) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Завалишен Александр
Смерть
Неизвестно