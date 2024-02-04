Завалишена Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завалишена Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завалишен Николай Александрович

Отец ребёнка: Завалишен Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завалишен Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Завалишен Александр

Рождение ребёнка
08.09.1902

Дочь: Егорова (Завалишена) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Завалишен Александр

Смерть
Неизвестно

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