Завалишен Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завалишен Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1902

Дочь: Егорова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Завалишена Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завалишен Николай Александрович

Мать ребёнка: Завалишена Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завалишен Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Завалишена Татьяна

Смерть
Неизвестно
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