Завалишен Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.09.1902
Дочь: Егорова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Завалишена Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завалишен Николай Александрович
Мать ребёнка: Завалишена Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завалишен Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Завалишена Татьяна
Смерть
Неизвестно