Андреева (Егорова) Валентина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Егорова) Валентина Константиновна

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Место рождения

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Дата рождения

24.05.1938

Дата смерти

02.05.2016

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1938

Отец: Егоров Константин Фёдорович

Мать: Егорова (Завалишена) Наталья Александровна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
25.09.1963

Муж: Андреев Николай Петрович

Уница, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
24.05.1964

Дочь: Одарченко (Андреева) Галина

Отец ребёнка: Андреев Николай Петрович

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
26.01.1967

Дочь: Богданова (Андреева) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Андреев Николай Петрович

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
13.03.1973

Дочь: Евсюкова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Андреев Николай Петрович

Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
02.05.2016
Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область

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