Андреева (Егорова) Валентина Константиновна
Место рождения
Дата рождения24.05.1938
Дата смерти02.05.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1938
Бракосочетание
25.09.1963
Уница, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
24.05.1964
Дочь: Одарченко (Андреева) Галина
Отец ребёнка: Андреев Николай Петрович
Рождение ребёнка
26.01.1967
Дочь: Богданова (Андреева) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Андреев Николай Петрович
Рождение ребёнка
13.03.1973
Дочь: Евсюкова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Андреев Николай Петрович
Смерть
02.05.2016