Одарченко (Андреева) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОдарченко (Андреева) Галина

Одарченко (Андреева) Галина

avatar

Место рождения

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

24.05.1964

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1964

Отец: Андреев Николай Петрович

Мать: Андреева (Егорова) Валентина Константиновна

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
30.01.1984

Муж: Одарченко Владимир Иванович

Шидловка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
28.06.1984

Сын: Одарченко Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Одарченко Владимир Иванович

Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
02.04.1988

Сын: Одарченко Николай Владимирович

Отец ребёнка: Одарченко Владимир Иванович

Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
05.10.1989

Дочь: Куприянова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Одарченко Владимир Иванович

Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.