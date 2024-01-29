Одарченко (Андреева) Галина
Место рождения
Дата рождения24.05.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1964
Бракосочетание
30.01.1984
Шидловка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
28.06.1984
Сын: Одарченко Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Одарченко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
02.04.1988
Сын: Одарченко Николай Владимирович
Отец ребёнка: Одарченко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
05.10.1989
Дочь: Куприянова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Одарченко Владимир Иванович