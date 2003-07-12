Андреев Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Николай Петрович

Андреев Николай Петрович

avatar

Место рождения

Никулино, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.10.1940

Дата смерти

12.07.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1940

Отец: Андреев Пётр Андреевич

Мать: Андреева (Тармаева) Мария Ильинична

Никулино, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.09.1963

Жена: Андреева (Егорова) Валентина Константиновна

Уница, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
24.05.1964

Дочь: Одарченко (Андреева) Галина

Мать ребёнка: Андреева (Егорова) Валентина Константиновна

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
26.01.1967

Дочь: Богданова (Андреева) Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Андреева (Егорова) Валентина Константиновна

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
13.03.1973

Дочь: Евсюкова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Андреева (Егорова) Валентина Константиновна

Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
12.07.2003

Мы используем куки для улучшения работы сайта.