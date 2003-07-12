Андреев Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения23.10.1940
Дата смерти12.07.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1940
Бракосочетание
25.09.1963
Уница, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
24.05.1964
Дочь: Одарченко (Андреева) Галина
Мать ребёнка: Андреева (Егорова) Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
26.01.1967
Дочь: Богданова (Андреева) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Андреева (Егорова) Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
13.03.1973
Дочь: Евсюкова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Андреева (Егорова) Валентина Константиновна
Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
12.07.2003