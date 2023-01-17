Кондопога
Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
314Кондопога (пос.: Щегольская, Новый починок, Гришинская, Средняя, Одинцова, Матвейки Лукина и Леонов ручей), с.при губе оз. Онеги.57станов. кварт.42126162Церквей православных 2. Волостное правление. Сельсвое училище Сельское управление. Торжок семидневный. Мельница. Кузница.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
15. Кондопога (Матвейки-Лукина, Гришинская, Шеголевская, Петровичи, Леонов-Ручей, Якушки-Алексеева, Баженовичи, Артовичи, Сереука), село бывшее государственное, при озере Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
10608Кондопогагород62°12'34°17'P-36-069
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
86615101001г КондопогагородПояснение: в состав г Кондопоги входят - д Сюрьга, рзд Нигозеро