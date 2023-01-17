город Кондопога, город Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019) — Familio

Кондопога

Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд
314Кондопога (пос.: Щегольская, Новый починок, Гришинская, Средняя, Одинцова, Матвейки Лукина и Леонов ручей), с.при губе оз. Онеги.57станов. кварт.42126162Церквей православных 2. Волостное правление. Сельсвое училище Сельское управление. Торжок семидневный. Мельница. Кузница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Кондопожская волость
15. Кондопога (Матвейки-Лукина, Гришинская, Шеголевская, Петровичи, Леонов-Ручей, Якушки-Алексеева, Баженовичи, Артовичи, Сереука), село бывшее государственное, при озере Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Карелия, Кондопожский район
10608Кондопогагород62°12'34°17'P-36-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Карелия, Кондопожский муниципальный район, Кондопожское городское поселение
86615101001г КондопогагородПояснение: в состав г Кондопоги входят - д Сюрьга, рзд Нигозеро
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